الخارجية العراقية تدين سماح السلطات السويديَّة بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف

2023/01/22 | 15:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الأحد، سماح السلطات السويديَّة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف.وذكر بيان للوزارة: أن “وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف … Readmore

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