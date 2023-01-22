طهران: احتمال انسحاب بلاده من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية أمر وارد

2023/01/22 | 15:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن احتمال انسحاب بلاده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) أمر وارد، إضافة إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على وضع الحرس الثوري … Readmore

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