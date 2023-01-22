أي منطق اقتصادي يفسر رثاثة عملة وراؤها 6 نقاط قوة؟.. مهدي البناي

2023/01/22 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الدكتور مهدي البناي:

أيُ منطقٍ اقتصادي يمكنُ أن يَتقَبَّلَ أو يُفَسرَ ضَعفَ ، وتقلبَ ، ورثاثةَ عُملةٍ وراؤها:

– خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 140 مليار برميل!

– احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 100 مليار دولار تقريباً !

– مخزون ذهب بلغ 130 طناً!

– احتياطيه يغطي مستورداته لمدة 22 شهراً ، في حين أن المعيار العالمي أن يغطي ثلاثة أشهر فقط!

– احتياطيه يغطي خمس مرات كامل مديونيته الخارجية ، في حين أن المعيار أن يكفي لتغطية الأقساط المستحقة لمدة 12 شهراً فقط !

– احتياطيه يغطي 150% من النقد المصدر ، في حين أن المعيار هو أن تغطي الاحتياطات 5 – 20% من النقد المصدر حسب نظام سعر الصرف المتبع!

مع كل نقاط القوة (المفترضة) هذه ، لا نرى الدينار العراقي حتى مدرجاً في قائمة تبادل العملات في مكاتب الصرافة في دول الجوار !!

هناك شيء ما خطأ !… أو أشياء !!

د مهدي البناي

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