القمر يقترب من الأرض لأول مرة منذ حوالي ألف عام

2023/01/22 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية

بشكل كبير، لأول مرة منذ 993 عاما، في

معجزة سماوية من المرجح أن تتكرر بعد 345

عاما.

ونظرا لقربه من الأرض، يعتبر هذا الظهور

الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر عام

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