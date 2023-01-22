رسميا :العراق يبدي موقفا من حرق

2023/01/22 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة،

اليوم الأحد، سماح السلطات السويديَّة

قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من

المُصحَف الشريف.

وذكر بيان للوزارة أن "وزارة

الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن

إدانة واستنكار

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