مقتل 5 إرهابيين وضبط أسلحة ومخازن عتاد في كركوك

2023/01/22 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل 5 إرهابيين وضبط أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، في محافظة كركوك.

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