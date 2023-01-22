2023/01/22 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WavkcE9l0jg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تتجه قضية نور زهير الى الغلق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تتجه قضية نور زهير الى الغلق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).