2023/01/22 | 16:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: باتت حكومة محمد السوداني، ومحافظ البنك المركزي العراقي في مرمى الانتقادات...

ظهرت المقالة أزمة الدولار قد توتّر العلاقة المسترخية بين السوداني ومحافظ البنك المركزي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الدولار قد توتّر العلاقة المسترخية بين السوداني ومحافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الدولار قد توتّر العلاقة المسترخية بين السوداني ومحافظ البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).