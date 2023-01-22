2023/01/22 | 16:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تصدرت دولة قطر قائمة أكثر دول العالم أمانا للسنة الخامسة على...

ظهرت المقالة العراق في مراتب متأخرة بقائمة الدول الأكثر أمانا خلال 2023 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في مراتب متأخرة بقائمة الدول الأكثر أمانا خلال 2023) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في مراتب متأخرة بقائمة الدول الأكثر أمانا خلال 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).