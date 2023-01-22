نتنياهو يقيل حليفه أرييه درعي من منصبه كوزير للداخلية والصحة بعد حكم قضائي

2023/01/22 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه الكبير أرييه درعي، زعيم حزب شاس، من جميع مناصبه الوزارية، استجابة لحكم المحكمة الإسرائيلية العليا ضد تعيينه في مناصب بالحكومة، نتيجة لتعهده السابق بالتقاعد من الحياة العامة كجزء من التماسه بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

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