إطلاق النار في كاليفورنيا.. المسلح ما زال طليقا وارتفاع في عدد القتلى

2023/01/22 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الأميركية إن مشتبها لا يزال طليقا بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في ناد للرقص بمنطقة لوس أنجلس في وقت متأخر السبت.

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