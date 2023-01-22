2023/01/22 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eAU44f63phM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستدعي البرلمان العراقي السوداني لمخالفته قرار اخراج القوات الامريكية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستدعي البرلمان العراقي السوداني لمخالفته قرار اخراج القوات الامريكية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).