بارزاني يُثمن قرار المانيا الاعتراف بمجازر سنجار واعتبارها إبادة جماعية

2023/01/22 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ثمن الرئيس مسعود بارزاني،اليوم الاحد، قرار البرلمان الألماني الإعتراف بالمجازر في سنجار باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” بارزاني استقبل […]

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