العامري والحلبوسي يؤكدان أهمية إقرار الموازنة وتشريع القوانين المهمة

2023/01/22 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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