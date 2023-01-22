النزاهة تعلن إعادة أكثر من 3 مليارات دينار إلى المصرف الصناعي

2023/01/22 | 17:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت إلى مطالبة المصرف بإعادة المبلغ.

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