2023/01/22 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية أنها ضبطت آلاف

المخالفين لنظام الإقامة والعمل في

المملكة، مشيرة إلى أنها رحلت ما يزيد

على 12 ألف مخالف.

وحذرت السلطات كل من يسهل دخول

المخالفين، أو نقلهم، أو توفير مأوى

لهم، أو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ..ترحيل آلاف المخالفين لنظام الإقامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ..ترحيل آلاف المخالفين لنظام الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).