الحشد الشعبي يُنظم حفلاً تكريمياً لأبطال “خليجي 25”

2023/01/22 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نظمت مديرية الإعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي،اليوم الاحد،حفلاً لتكريم وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس خليجي 25 للاحتفاء بمنجزه.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/انه”جرى تنظيم محفل تكريم برعاية […]

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