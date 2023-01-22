اوكرانيا تحول المصانع في زابوروجيه إلى مخابئ عسكرية

2023/01/22 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد فلاديمير روغوف ، رئيس حركة نحن مع روسيا، إن القوات الأوكرانية تحول المصانع في مدينة زابوروجيه إلى مخابئ عسكرية ومعاقل دفاعية.وأضاف روغوف: “نظام كييف يدرك أنه سيتم تحرير مدينة […]

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