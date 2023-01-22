2023/01/22 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2OQynw8A7pc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيادة السلة الغذائيـــة للمشمولين بالرعاية في رأي الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زيادة السلة الغذائيـــة للمشمولين بالرعاية في رأي الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).