جواد الحطّاب.. والنسخة العراقية من الأرض اليباب

2023/01/22 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد الحطّاب وقصيدته لرثاء الأم الأرض اليباب بنسختها العراقية ..…………………………..أ.د حمد محمود الدُّوخي أستاذ الدراسات النقدية الحديثة .إنها تجربةٌ حقيقية بالمعنى الذي يعي أن تكون التجربة حقيقيةً، رغم أنني أعي أن التداول قد أتعب مثل هكذا تشخيص للتجارب الأدبية؛ ولكن ذلك مما لابدّ منه، فهي حقيقية لأنها تعي باستمرار ما تملكه […]

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