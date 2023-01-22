2023/01/22 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات، الاحد، أن خدمة...

ظهرت المقالة ماسك يعلن خدمة جديدة في تويتر: تصفح دون إعلانات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك يعلن خدمة جديدة في تويتر: تصفح دون إعلانات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك يعلن خدمة جديدة في تويتر: تصفح دون إعلانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).