استرجاع ثلاثة مليارات دينار سحبت من مصرف لغرض انشاء معمل وهمي في بابل

2023/01/22 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد 01/22/2023، عن إعادة مبلغ (3,200,000,000) دينار...

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