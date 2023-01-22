بحضور السوداني.. قادة الاطار سيعقدون اجتماعا لمناقشة ارتفاع سعر الدولار

2023/01/22 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماع بعد قليل في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة عدد من الملفات السياسية، وكذلك الاقتصادية المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار

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قادة الاطار سيعقدون اجتماعا لمناقشة ارتفاع سعر الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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