"مهما كانت معتقداتنا".. مذكرة موقعة من عشرات السجينات في إيران

2023/01/22 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت 30 سجينة سياسية في إيران، بينهن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، وابنة الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني، مذكرة، نشرت الأحد، تطالب بوقف إعدام المتظاهرين.

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