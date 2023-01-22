2023/01/22 | 18:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقالة مدير مدرسة ظهر حاملاً بندقية داخل الحرم المدرسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/22 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة مدير مدرسة ظهر حاملاً بندقية داخل الحرم المدرسي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة مدير مدرسة ظهر حاملاً بندقية داخل الحرم المدرسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).