اخر تحديث لاسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق المحلية

2023/01/22 | 18:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد على 164100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 164500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 165000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 163000 دينار لكل 100 دولار.

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