قصر باكنغهام يعلن تفاصيل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث

2023/01/22 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قصر باكنغهام، السبت، عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي سيشهد ثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسُيدعى الجمهور للمشاركة فيها.

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