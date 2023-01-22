2023/01/22 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن خطة لزيادة ساعات التجهيز خلال الصيف المقبل، فيما حددت متطلبات لحل ملف الطاقة في البلاد بالكامل.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل للوكالة الرسمية إن “خطة الوزارة للصيف المقبل ان يكون إنتاج الطاقة بمعدل 24 ألف ميغاواط توزع على المحافظات بشكل عادل مع مراعاة الحصص المحددة من قبل الهيئات التنسيقية لمجلس الوزراء”.وأشار إلى أن “طموح الوزارة ان يشهد المواطن تحسنا بساعات تجهيز الكهرباء خلال الصيف المقبل”، منوها أن “حل ملف الكهرباء بالكامل يحتاج الى جهد ووقت وتنفيذ مشاريع استراتيجية فضلا عن تخصيص موازنة للوزارة”.وأضاف، أن “الوزارة لم تتسلم منذ 3 سنوات أي موازنة، ومع زيادة معدل الحمل السكاني والصناعي والتجاري في عموم البلاد أصبح هناك تفاوت بين الإنتاج المتوفر والطاقة التي تحتاجها البلاد”.وأعرب فاضل، عن أمله “أن تكون حصة وزارة الكهرباء ضمن موازنة 2023 جيدة، من أجل تحقيق طفرة في بعض المشاريع استراتيجية التي من شأنها معالجة الأزمة بشكل نهائي”.

التالي

منذ 30 دقيقة

إقالة مدير مدرسة ظهر حاملاً بندقية داخل الحرم المدرسي

منذ ساعتين

عودة “الحمى القلاعية” الى مزارع ديالى

منذ ساعتين

مستشار رئيس الوزراء: أكثر من 12 ألف رحلة وزعت على مدارس بغداد

منذ 3 ساعات

النزاهة: إجراءاتنا التحقيقية تفضي إلى إعادة 3,2 مليار دينار إلى المصرف الصناعي

منذ 3 ساعات

نتيجة الامطار..الموارد تعلن عودة الحياة تدريجياً الى هور الحويزة

منذ 4 ساعات

التربية تعلن فتح باب الترشيح لدراسة الدبلوم العالي المعادل للماجستير

منذ 4 ساعات

وزير التجارة: حصة المواطن من التموينية مؤمنة وسوَّقْنا مليون طبقة بيض اليوم

منذ 4 ساعات

العراق يستنكر سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف

منذ 5 ساعات

التربية توافق على شمول 17930 محاضراً وادارياً بقرار 315 (وثيقة)

منذ 8 ساعات

المرور: عدد المركبات الموجود في بغداد يفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تضع خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة خلال الصيف المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تضع خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة خلال الصيف المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).