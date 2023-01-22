2023/01/22 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kHcT2wt3NBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن يداهم بورصة الدولار.. وسويفت يراقب التجار في دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن يداهم بورصة الدولار.. وسويفت يراقب التجار في دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).