شرطة واسط تُطيح بـ31 مطلوباً للقضاء

2023/01/22 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاحد، القبض على 31 مطلوباً للقضاء في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “مفارز قيادة شرطة محافظة واسط القت القبض على […]

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