2023/01/22 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنَ مكتبُ سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الأحد، أن يوم غدٍ الاثنين هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة.وأوضح مكتب السيد السيستاني في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيستاني يُعلن غرة شهر “رجب” الثلاثاء المقبل المركز الخبري الوطني.

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