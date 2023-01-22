حيدر مكية يباشر مهامه رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار

2023/01/22 | 19:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: باشر حيدر محمد مكية، الأحد، بمهام عمله رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار....

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