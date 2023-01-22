النفط توضح أساب زيادة الطلب على

2023/01/22 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، أسباب زيادة الطلب على وقود "الكاز"، مؤكدة ضخ كميات اضافية منه في بغداد والمحافظات.

وذكرت الشركة في بيان / أن "اسباب الزيادة في الطلب على وقود"(الكاز) خلال الايام الماضية من قبل اصحاب المركبات والمولدات الاهلية يعود الى الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخراً، فضلاً عن نقص تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وبينت انها "قد اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى تعزيز الخزين الاستراتيجي وتوفير وضخ كميات اضافية للمنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات".

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