2023/01/22 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P-7BFQ__H6o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عدم بيع ملعب الكشافة للمستثمرين لهدمه") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "عدم بيع ملعب الكشافة للمستثمرين لهدمه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).