إنذار: قنبلة على متن طائرة متجهة إلى اليونان

2023/01/22 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية ان طائرات حربية يونانية قامت الأحد، بمواكبة طائرة تابعة لشركة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان، وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

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