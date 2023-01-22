2023/01/22 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تواجه الموازنة المالية العراقية لعام 2023، الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة...

ظهرت المقالة الكل ينتظر الانتفاع من اقرار الموازنة العراقية..



حتى شرنقة الفساد أولاً على المسلة.

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