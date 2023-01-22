السوداني: الأجهزة الحكومية جادة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية

2023/01/22 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، جدية الحكومة في إجراء...

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