رئيسا البرلمان والجمهورية يؤكدان على أهمية ترسيخ مبدأ الحوار وبذل الجهود لمكافحة الفساد

2023/01/22 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.وتم خلال اللقاء، بحسب بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، فضلاً عن تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي والدولي”.وأكد اللقاء على “أهمية ترسيخ مبدأ الحوار بين القوى الوطنية وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه وصولاً للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وضرورة اقرار القوانين التي تسهم في تحقيق طموحات أبناء الشعب وتوفر متطلباتهم”.

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