السوداني يتخذ عدة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف

2023/01/22 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقته ايرث نيوز، انه “حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي العراقي، والمديرون […]

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