2023/01/22 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت السلطات اليابانية زيادة حادة جديدة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة الوفيات في شهر يناير أكثر من 8.1 ألف شخص.وتعد هذه الحصيلة الشهرية قياسية في اليابان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيادة عدد الوفيات في اليابان جراء تفشي فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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