2023/01/22 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية ترسيخ مبدأ الحوار بين القوى الوطنية المركز الخبري الوطني.

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