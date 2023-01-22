2023/01/22 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المعترف بها دوليًا، نجلاء المنقوش، الأحد، انتقادات إلى أمانة الجامعة العربية واتهمتها بمحاولة تعطيل اجتماع تشاوري عربي في العاصمة طرابلس، الأحد، مُعربة عن استيائها مما اعتبرته "تسيسًا" و"انحيازًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع طرابلس.. انقسام عربي وانتقادات ليبية بعد غياب وزراء مصر والسعودية والإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع طرابلس.. انقسام عربي وانتقادات ليبية بعد غياب وزراء مصر والسعودية والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).