مكتب المرجع السيستاني: يوم غدٍ الإثنين مكمّل لشهر جمادى الآخرة

2023/01/22 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ مكتبُ المرجع الاعلى سماحة السيد

السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غدٍ

الإثنين هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة.

وذكر بيان مقتضب لمكتب المرجع

السيستاني إن "يوم الثلاثاء الموافق (٢٤

/١ /٢٠٢٣ م) هو الأ

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