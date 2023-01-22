اختيار مسيرات

2023/01/22 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرات بيرقدار التركية استطاعت زيادة أهميتها ودورها الفعال في الحروب.

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