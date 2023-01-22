ميدل إيست آي: حملة أميركا ضد تهريب الدولار تخلف أزمة لدفع الرواتب في العراق

2023/01/22 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العراق فجوة عميقة في موارده المالية العامة بسبب الحملة على الفساد وتهريب الدولار من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ "سرقة القرن" حسبما قال مسؤولون عراقيون لـ "ميدل إيست آي".

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