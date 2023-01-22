بشرط.. إيطاليا مستعدة لاستقبال

2023/01/22 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني محادثات، الأحد، مع مسؤولين مصريين وجامعة الدول العربية في القاهرة، ركزت على الأمن الإقليمي والصراع في ليبيا المجاورة، بالإضافة إلى القضايا الثنائية الحساسة.

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