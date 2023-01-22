بالوثيقة.. السوداني يوقف نظام الدراسة على نفقة وزارة الدفاع

2023/01/22 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإيقاف نظام الدراسة على نفقة وزارة الدفاع.

وقال عبد الكريم عبد الحسين، السكرتير العسكري للسوداني في وثيقة موجهة لوزير الدفاع ثابت العباسي، واطلعت عليها “تقدم”، إن زيادة أعداد الدارسين على نفقة الوزارة “مبالغ فيها”.

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