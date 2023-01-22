هالاند يهدي “سيتي” فوزاً على ولفرهامبتون

2023/01/22 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بتحقيق فوز كبير على ضيفه ولفرهامبتون 3-0، ليضيّق الخناق على المتصدر أرسنال الذي سيواجه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد.وصنع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الحدث مجدداً، […]

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