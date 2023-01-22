2023/01/22 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: th7Wpzb3sTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورقة الاتفاق السياسي.. قوانين معقدة أمام كتل دون مستوى طموح السقوف الزمنية المحددة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورقة الاتفاق السياسي.. قوانين معقدة أمام كتل دون مستوى طموح السقوف الزمنية المحددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).