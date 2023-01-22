2023/01/22 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، عن...

ظهرت المقالة الإقليم يحصل على نسبة 14‎% من الموازنة رغم امتناعه عن ارسال عائدات النفط أولاً على المسلة.

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